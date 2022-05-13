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الجهاد الإسلامي: ما يجري في مخيم جنين إرهاب متواصل و"جريمة كبرى لن تغتفر"

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الجهاد الإسلامي: ما يجري في مخيم جنين إرهاب متواصل و"جريمة كبرى لن تغتفر"

13 مايو 2022 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
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قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق عز الدين، اليوم الجمعة، إن ما يجري في مخيم جنين من إرهاب متواصل، هو جريمة كبرى "لن تغتفر".

وأكد "عز الدين" في بيانٍ صحفي أن "قصف المنازل بالصواريخ من الاحتلال جريمة حرب، يجب محاسبته عليها".

وشدد أن الاحتلال يحاول تغييب صورة الواقع التي ظهرت للعالم بعد قتله للصحفية شيرين أبو عاقلة.

وحمَّل "عز الدين"، الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يجري في مخيم جنين من جرائم، مُردفًا: " أن المقاومة في جنين مستمرة للتصدي لجرائم الاحتلال".

وأصيب 4 فلسطينيين، صباح اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر اقتحام مخيم جنين، فيما أكدت وزارة الصحة إصابة اثنين أحدها في حال الخطر.

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