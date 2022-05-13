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قاسم: جنين تمتلك المقدرة على مواصلة الثورة حتى هزيمة الاحتلال وطرده

13 مايو 2022 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
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أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن مدينة جنين تواصل مقاومتها الباسلة ضد جنود جيش الاحتلال وتقاتل بكل ما تملك من بسالة وعنفوان الثورة.

وقال قاسم في تصريحات لإذاعة الأقصى اليوم الجمعة، إن جنين تمتلك من الصلابة والإصرار ما يمكنها من مواصلة الثورة حتى هزيمة الاحتلال وطرده من كامل أرضنا الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذه البسالة والفدائية للمقاتلين هي كلمة السر في قدرتهم على تحقيق النصر على جيش الاحتلال.

بدوره قال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع إن الانتفاضة الشاملة والمواجهة الدائمة والمفتوحة مع الاحتلال لا مفر منها لوقف تغوله وعربتده على شعبنا وصولاً لكنسه عن أرضنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #جنين #قاسم

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