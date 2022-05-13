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رئيس رابطة الدول البوليفارية: قتل (إسرائيل) أبو عاقلة انتهاك منهجي للقانون الدولي

13 مايو 2022 . الساعة 09:06 بتوقيت القدس
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ندد رئيس رابطة الدول البوليفارية ساشا لورينتي، بمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقله على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ووصف جريمة اغتيال الصحفية ابو عاقلة: بأنه "حلقة جديدة من عدوان تل أبيب المنهجي على فلسطين. وقال في تغريدة له على تويتر اليوم: ندين مقتل الصحفية في الجزيرة شيرين أبو عاقله كون هذه ليست حادثة منعزلة بل هي جزء من سياسة الاستعمار واحتلال الأراضي والانتهاك المنهجي للقانون الدولي التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

ورابطة الدول البوليفارية هي رابطة تعاون حكومي بين عشر دول في امريكا الجنوبية وجزر الكاريبي من اهمها دول: فنزويلا، ونيكارغوا، وبوليفيا وكوبا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شيرين أبو عاقلة

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