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الاحتلال يقتحم مخيم جنين ويُصيب اثنين من المواطنين

13 مايو 2022 . الساعة 08:58 بتوقيت القدس
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قصفت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، منزلاً في مخيم جنين بعدّة قذائف "إنيرجا"، بعد محاصرته منذ ساعات الصباح، وأصابت شابين بالرصاص، خلال مواجهات في المخيم.

https://twitter.com/pl24online/status/1525008783805644800?s=20&t=AK1or2NcNF-I10iVLDJD8Q

وأفادت مصادر محلية، بإصابة شابين برصاص جيش قوات الاحتلال الذي اقتحم مخيم جنين شمالي الضفة المحتلّة.

ولفتت المصادر، إلى أنّ أحد الشبان أصيب برصاصة في الظهر؛ جرّاء الاشتباكات المندلعة في منطقة الجابريات بالمخيم، حيث تحاصر قوات الاحتلال أحد المنازل، فيما أوضحت أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أنس ومحمود الدبعي من المخيم.

وفي وقتٍ لاحق، قال مستشفى ابن سينا في جنين، إنّ المصاب هو الأسير المحرر داوود الزبيدي شقيق الأسير زكريا الزبيدي وتم نقله إلى قسم العمليات مباشرة بعد إصابته بالبطن حيث وصفت إصابته بالخطيرة".

https://twitter.com/pl24online/status/1525000812358926338?s=20&t=jylI1AmX_CIMXT0BSbF5Jw

وتواصل قوات الاحتلال محاصرة منزل عائلة الدبعي في المخيم، في ما قامت باستخدام النساء كدروع بشرية أمام رصاص المقاومة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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