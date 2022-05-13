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الاحتلال يقتحم مخيم جنين ومقاومون يتصدون له بالرصاص

13 مايو 2022 . الساعة 08:58 بتوقيت القدس
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مخيم جنين

أفادت مصادر محلية، صباح اليوم الجمعة، بإصابة شاب برصاص جيش قوات الاحتلال الذي اقتحم مخيم جنين شمالي الضفة المحتلّة.

ولفتت المصادر، إلى أنّ أحد الشبان أصيب برصاصة في الظهر؛ جرّاء الاشتباكات المندلعة في منطقة الجابريات بالمخيم، حيث تحاصر قوات الاحتلال أحد المنازل.

فيما أكد شهود عيان أن المصاب هو الأسير المحررداوود الزبيدي شقيق الأسير زكريا الزبيدي أحد أبطال عملية نفق الحرية الستة.

وأوضحت المصادر، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أنس ومحمود الدبعي من المخيم.

https://twitter.com/pl24online/status/1525000812358926338?s=20&t=jylI1AmX_CIMXT0BSbF5Jw

المصدر / فلسطين أون لاين
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