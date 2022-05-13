الاحتلال يُصيب شاباً بالرصاص الحي في البيرة

أصيب صباح اليوم شاب فلسطيني برصاص جنود قرب مستوطنة بيت إيل شمال شرق البيرة.

وأفاد شهود عيان أنهم شاهدوا شاباً ملقى على الأرض بعد إصابته بالرصاص وسط استنفار لقوات الاحتلال في المنطقة.

وشهدت مدينتي القدس وطوباس الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال تخللها إطلاق رصاص من مقاومين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة طوباس تعرضت لإطلاق نار كثيف من مقاومين، بينما أشعل الشبان الإطارات المطاطية وألقوا زجاجات حارقة صوب آليات الاحتلال.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المقواق والدينمو واعتقلت المواطن بشار محمد عبد الرازق بعد مداهمة منزله، كما داهمت منزل المطارد فادي دراغمة واعتقلت والده.

وفي القدس المحتلة تصدى الشباب الثائر لاقتحام قوات الاحتلال بلدة سلوان بالمفرقعات النارية.

واندلعت مواجهات في حي بئر أيوب وبطن الهوى بسلوان تمكن الشبان خلالها من استهدف البؤرة الاستيطانية في بطن الهوى بوابل من المفرقعات النارية.

كذلك استهدف الشبان بالمفرقعات النارية قوات الاحتلال المتمركزة مقابل مستوطنة "بيت حوشن" والبيت المستولى عليه حديثًا في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من حي وادي ياصول ببلدة سلوان، بالتزامن مع إغلاق الحي، فيما اعتقلت الناشط صامد عوض من منطقة بيت حنينا على حاجز حزما.

وتشهد مدينة القدس المحتلة حالة تأهب في صفوف قوات الاحتلال خوفاً من اندلاع مواجهات خلال تشييع جثمان الشهيدة الصحافية شيرين أبو عاقلة التي قتلها الاحتلال في جنين يوم الأربعاء الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين