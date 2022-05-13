229 شبكة ومنظمة دولية تدعو لمحاسبة الاحتلال على اغتيال "أبو عاقلة"

دعت 229 منظمة وشبكة حقوقية عربية ودولية، لفتح تحقيق دولي محايد ومستقل تحت إشراف المحكمة الجنائية الدولية للوقوف على جريمة استهداف قوات الاحتلال للصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأكدت المنظمات في بيان على ضرورة إطلاق حملة دولية من قبل نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الدولية غير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وذلك لمنع إفلات الجناة من العقاب.

وأشار الموقعون إلى أن جريمة الاحتلال التي استهدفت الإعلامية "أبو عاقلة" عمل مقصود ومدبر وأنها جريمة مكتملة الأركان من دولة الإرهاب الصهيوني.

وشدد هؤلاء على أن الاحتلال الإسرائيلي بفعلته الشنيعة أراد التعتيم على الحقيقة والتستر على جرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني، لأنه يدرك جيدًا الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام في نقل الحقيقة وفضح جرائمه وانتهاكاته الجسيمة بحق الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين