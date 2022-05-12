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محامي عائلة أبو عاقلة: رفضنا تقييدات سلطات الاحتلال خلال الجنازة

12 مايو 2022 . الساعة 23:31 بتوقيت القدس
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رفضت عائلة شهيدة الحقيقة، شيرين أبو عاقلة، محاولة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وضع تقييدات خلال جنازة ابنتها المقررة يوم غد، الجمعة، في مدينة القدس المحتلة.

وقال محامي عائلة أبو عاقلة، مؤيد ميعاري، إن "السلطات الإسرائيلية حاولت وضع تقييدات وشروط لجنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وقد رفضنا ذلك وكان طلبنا منها عدم التدخل واحترام مراسم الجنازة بالشكل الذي يليق بها".

وأضاف أن "السلطات استدعت شقيق الشهيدة من أجل إيصال رسالة بما معناه ’عدم الإخلال بالأمن’ وعدم ’التحريض’، كما للاطلاع على مراسم الجنازة حتى تأخذ احتياطاتها بهذا الشأن".

وختم ميعاري بالقول "كانت هناك محاولة لوضع بعض التقييدات بالنسبة للأعلام الفلسطينية والهتافات في الجنازة، لكننا رفضنا ذلك".

المصدر / عرب 48
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#شيرين أبو عاقلة

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