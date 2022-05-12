إضراب شامل في القدس يوم غدٍ حدادًا على استشهاد أبو عاقلة

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة، مساء اليوم الخميس، الإضراب الشامل في القدس يوم غدٍ الجمعة، وذلك تعبيرا عن الحزن والغضب لما ارتكب جيش الاحتلال من جريمة قَتل الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وستنطلق جنازة الصحفية أبو عاقلة لمواراتها الثرى في مدينة القدس المحتلة، يوم غد الجمعة، تمام الساعة الثالثة عصرًا، ولم يُحدد مكان الانطلاق بعد.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية بالقدس المحتلة، للمشاركة في تشييع جثمان الشهيدة أبو عاقلة، يوم غد الجمعة.

ووصل جثمان الشهيدة التي اغتيلت برصاص جنود الاحتلال الإسرائيليّ، في موكب رسميّ إلى رام الله، لتبدأ مراسم التشييع هناك، لتنتقل بعدها إلى مدينة القدس المحتلة، حيث وصل الجثمان إلى المشفى "الفرنسي" في المدينة، والذي شهدت ساحته اعتداءً من قبل شرطة الاحتلال على متواجدين هناك، ومنعتهم من رفع العلم الفلسطينيّ.

وانطلق موكب التشييع إلى مخيم الأمعري، حيث توقف هناك، ومن ثمّ إلى توقف مجددا في مخيم قلنديا، وبعد ذلك اتجه إلى المشفى، وفي الطريق عرقلت سلطات الاحتلال موكب الجنازة، وصادرت ممتلكات من بينها شال للشهيدة.

المصدر / فلسطين أون لاين