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الاتحاد الأوروبي: الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي

12 مايو 2022 . الساعة 20:55 بتوقيت القدس
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دان الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خطط تطوير وبناء أكثر من أربعة آلاف و400 وحدة استيطانية، وزيادة توسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

ودعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، (إسرائيل) إلى التراجع عن خطط الاستيطان غير القانونية التي "تتعارض مع القانون الدولي وتهديد حل الدولتين بشكل مباشر وتتعارض تمامًا مع الجهود المبذولة لتخفيف التوترات".

وطالب الاتحاد الأوروبي، "كلا الطرفين بالعمل على إيجاد سبل لتمهيد الطريق للاستئناف الضروري للعملية السياسية، التي من دونها لن يكون هناك سلام وأمن حقيقيان للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القانون الدولي #الاتحاد الأوربي #الاستيطان

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