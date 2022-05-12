بايرن ميونخ يوافق على بيع ليفاندوفسكي

قالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية واسعة الانتشار، إن بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني (البوندسليغا) وافق أخيرا على رحيل مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مقابل 35 مليون يورو على الأقل.

وكان النادي البافاري يرفض رحيل هدافه الأول البالغ عمره 33 عاما ويسعى لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، رغم رفض اللاعب البقاء وسعيه المستمر لخوض تحد جديد خاصة في برشلونة الإسباني.

وأضافت الصحيفة، أنه لم يتضح بعد أي فريق ليفاندوفسكي سينضم له الموسم المقبل، لكن برشلونة الأوفر حظا للحصول على خدمات قائد بولندا.

ويشعر برشلونة أن ليفاندوفسكي يمكنه أن يضمن له 30 هدفًا على الأقل في كل موسم، لذلك يتطلع لمنحه عقدًا لمدة سنتين أو ثلاث سنوات تتراوح قيمته بين 30 مليون يورو و 35 مليون يورو مع زيادة سنوية تزيد عن 10 ملايين يورو.

ويمكن للعلاقات الجيدة بين وكيل المهاجم البولندي بيني زهافي وخوان لابورتا رئيس برشلونة أن تسهل نهاية إيجابية لمصالح برشلونة من أجل حسم هذه الصفقة.

ويبدو أن محاولات بايرن التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند قبل اختياره اللعب في مانشستر سيتي الإنجليزي، تسببت في شعور ليفاندوفسكي بعدم التقدير من النادي، إذ لم يكن مسرورا بسعي بايرن وراء منافسه هالاند.

وتضيف الصحيفة أن ليفاندوفسكي منزعج أيضًا بشكل كبير من موقف العملاق الألماني تجاه تمديد العقد الذي ينتهي في عام 2023.

وتشير أحدث التقارير إلى أن ليفاندوفسكي غير سعيد لأنه عُرض عليه فقط تمديد لمدة عام واحد حتى عام 2024 بدلا من عامين كما أنه غير راضٍ عن الشروط المالية المعروضة عليه.

وسجل المهاجم البولندي 49 هدفا في 45 مباراة بجميع المسابقات مع بايرن ميونخ هذا الموسم، حيث فازوا بلقب الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي.

ومنذ انضمامه في العام 2014، فاز ليفاندوفسكي بكل الألقاب الممكنة مع بايرن، حيث أكمل دوري أبطال أوروبا 2020 مجموعة ألقابه.

في غضون ذلك، سجل هالاند 28 هدفًا في 29 مباراة في جميع المسابقات في هذا الموسم قبل مباراته الأخيرة في دورتموند على أرضه مطلع هذا الأسبوع ضد هيرتا برلين.

المصدر / وكالات