فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يمدد اعتقال الصحفي أيمن قواريق

الإفراج عن القيادي بحماس "عصفور" بعد 15 شهرًا في الاعتقال الإداري

فعاليات غاضبة بغزة والضفة والداخل المحتل تنديدًا باغتيال شيرين أبو عاقلة

الحكم على الأسيرة شذى عودة بالسجن لمدة 16 شهرًا

"المبادرة المغربية" تدعو للمشاركة بفعاليات لإحياء ذكرى النكبة

92 ألف طالب مصري يحصلون على العلامة الكاملة باللغة العربية بسبب خطأ تقني

الحكم بالسجن 10 أشهر على الأسير علاء الأعرج

راكب بلا خبرة بالطيران ينجح بالهبوط بطائرة بعد تعرض قائدها للإغماء

انهيارات حادة للعملات المشفرة والخسائر تتجاوز تريليون دولار في 2022

تحذير طبي.. هذه الأطعمة تسبب التهاب المفاصل

إعلان تيك توك داخلي

الاحتلال يمدد اعتقال الصحفي أيمن قواريق

12 مايو 2022 . الساعة 19:51 بتوقيت القدس
...
الصحفي الأسير أيمن قواريق

مددت محكمة الاحتلال في "عوفر"، اليوم الخميس، اعتقال الصحفي الأسير أيمن قواريق لمدة أسبوعين.

وقال والد قواريق: "إن محكمة عوفر العسكرية مددت اعتقال أيمن لمدة أسبوعين"، لافتًا إلى أن نجله بحالة جيدة ومعنوياته عالية.

في حين قالت والدته: "الحمد لله.. الحمد لله.. باركت له بمولوده البكر محمد، هو بخير لكن الاحتلال مدّد اعتقاله".

وأضافت: "منذ ساعات الصباح خرجنا لرؤيته وزيارته والاطمئنان على حاله، والاحتلال يماطل بإدخالنا لحضور الجلسة، ولم نره سوى 5 دقائق فقط".

الصحفي أيمن قواريق (36 عامًا) أسير سابق، قضى فترات في سجون الاحتلال وهو من بلدة عورتا قضاء مدينة نابلس.

اعتقلته قوات الاحتلال في الـ28 من نيسان الماضي، أثناء مروره عبر حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، حيث أوقفه الجنود وقاموا باعتقاله، ثم حولوه للتحقيق في غرف "4" في مركز "المسكوبية" غرب القدس.

وعقب ذلك، تم تحويله إلى معتقل "عوفر" حيث تم تمديد اعتقاله عدة مرات؛ لاستكمال التحقيق معه.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الاحتلال #أيمن قواريق

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة