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"المبادرة المغربية" تدعو للمشاركة بفعاليات لإحياء ذكرى النكبة

12 مايو 2022 . الساعة 18:08 بتوقيت القدس
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دعت "المبادرة المغربية للدعم والنصرة" في المغرب، الشعب المغربي والقوى المجتمعية المدنية والحقوقية والسياسية والنقابية، إلى المشاركة المكثفة في الفعاليات الشعبية لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية في المغرب.

وأوصت "المبادرة المغربية" في بيان، الخميس، بالمشاركة في الوقفة التي دعت لها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين (ناشطون سياسيون)، يوم الأحد المقبل، أمام مقر البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط، وبالمشاركة في كل الوقفات التي سيتم تنظيمها في نفس الموعد في مراكش وفي عدد من المدن المغربية.

وحثت المبادرة المشاركين على "إدانة الجرائم الصهيونية في فلسطين، والتنديد بالانتهاكات التي يقوم بها الصهاينة للمقدسات الإسلامية في القدس وفي مقدمتها تدنيس المسجد الأقصى المبارك والعمل على تنزيل مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد".

وأكدت المبادرة، أن "المشاركة في هذه الفعاليات، يعبر عن رفض الشعب المغربي لكل أشكال التطبيع، ولاستضافة الصهاينة في دوري كرة القدم للمحامين، وفي المنتدى المغربي لريادة الأعمال بمراكش".

وأشارت إلى أن المشاركة في الفعاليات، تأتي "نصرة للشعب الفلسطيني، ودعما لصمود المرابطين والمرابطات في مواجهة العدوان وجيش الاحتلال الصهيوني".

و"المبادرة المغربية للدعم النصرة" هيئة مدنية شعبية، تابعة لحركة "التوحيد الإصلاح" في المغرب، وهي ذراع الأنشطة الداعمة للقضايا الإسلامية والدولية. وتم إعلان تأسيسها عام 2009، وهي عضو في "الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين".

ويحيي الفلسطينيون، في 15 أيار/مايو من كل عام، ذكرى الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وارتكاب العصابات الصهيونية المسلحة، عام 1948، جرائم قتل الفلسطينيين، وتدمير منازلهم، وتهجير من أراضيهم وقراهم وبلداتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#ذكرى النكبة #فعاليات #المبادرة المغربية

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