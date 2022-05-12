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الحكم بالسجن 10 أشهر على الأسير علاء الأعرج

12 مايو 2022 . الساعة 17:40 بتوقيت القدس
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الأسير علاء الأعرج

أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية حكما على الأسير علاء سميح الأعرج بالسجن الفعلي لمدة 10 شهور.

وكان الأسير الأعرج قد أمضى أربعة شهور في الاعتقال الإداري، خاض خلالها إضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 103 أيام احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

وعلق إضرابه بعد تحويل ملفه إلى قضية، وبذلك ينتهي حكمه بتاريخ 30/8/2022.

يُشار إلى أنّ الأسير الأعرج (34 عامًا) وهو مهندس من بلدة عنبتا بطولكرم، تعرّض للاعتقال عدة مرات منذ العام 2007، ووصل مجموع سنوات اعتقاله إلى أكثر من خمس سنوات بشكل متفرق.

وخلال فترات اعتقاله السابقة فقد والده، كما أن طفله الوحيد أبصر النور وهو رهن الاعتقال، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في 30 حزيران/ يونيو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين
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