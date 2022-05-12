راكب بلا خبرة بالطيران ينجح بالهبوط بطائرة بعد تعرض قائدها للإغماء

نجح راكب على متن طائرة بالهبوط بنجاح مع أنه لا يملك خبرة في الطيران في فلوريدا، بعد ظهر الثلاثاء، بعد أن تعرض قائدها للإغماء.

وبدأت القصة برسالة الراكب وهو يقول عبر الراديو من ارتفاع حوالي 2750 متراً في الهواء: «أنا في وضع خطير هنا. كابتن الطائرة لايكاد يقوى على حمل نفسه»، مضيفاً: لقد فقد وعيه.

وسُمع صوت الراكب مجهول الهوية في تسجيلات الطيران يُخبر برج المراقبة بالمطار أنه «ليس لديه فكرة عن كيفية إيقاف الطائرة».

وساعد مراقب الحركة الجوية في المطار، الذي يعلم الطيارين الجدد، في إرشاد وتوجيه الراكب للهبوط بالطائرة إلى مطار بالم بيتش الدولي بعد ظهر يوم الثلاثاء.

فقال له مراقب الحركة الجوية: «حافظ على مستوى الأجنحة وحاول فقط أن تتبع الساحل، إما باتجاه الشمال أو الجنوب»، وأضاف: نحن نحاول تحديد موقعك.

وبعد تولي الراكب للقيادة وبمساعدة مراقب الطيران استطاع الراكب الهبوط بنجاح ليتحول إلى بطل مجهول مع أنه التقى الشخص الذي ساعده لكن من الفرح نسي المراقب سؤاله عن اسمه.

وبعد انتشار مقطع فيديو يوثق الحادثة بدأت وسائل الإعلام وشبكات الأخبار في ولاية فلوريدا الأميركية البحث الراكب المجهول.

المصدر / وكالات