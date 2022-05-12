جامعة بيرزيت تطلق جائزة "شيرين أبو عاقلة للتميز الإعلامي"

أطلقت جامعة بيرزيت في رام الله، اليوم الخميس، جائزة "شيرين أبو عاقلة للتميز الإعلامي" تكريماً لروح مراسلة قناة الجزيرة التي اغتالها الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء.

وقالت الجامعة في بيان إن الجائزة ستكون سنوية، وهي متاحة لمشاركة الإعلاميين الفلسطينيين، لافتة إلى أنها "تهدف لتحفيز الإبداع والعمل الإعلامي النوعي الذي يتناول قصة فلسطين".

وأشار بيان الجامعة إلى أن الجائزة التي سيعلن عنها في 11 أيار/مايو من كل عام، "وهو تاريخ استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة" تأتي تكريماً لدورها الوطني والإعلامي.

وأوضح البيان أن "الراحلة أبو عاقلة، ساهمت في إيصال الصوت الفلسطيني للعالم، عبر تغطية اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على شعبنا".

وأعلنت الجامعة عن تخصيص منحة دراسية سنوية لإحدى طالبات الإعلام المتميزات أكاديمياً، بعنوان "منحة الشهيدة شيرين أبو عاقلة للتميز الأكاديمي في مجال الصحافة والإعلام".

وصباح أمس الأربعاء؛ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أبو عاقلة (51 عاماً)، إثر إصابتها برصاصة أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال تغطيتها اقتحام حي الجابريات، القريب من مخيم جنين (شمال الضفة).

وحمّلت قناة الجزيرة القطرية في بيان، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن استشهاد أبو عاقلة، مؤكدة أن قناصاً إسرائيلياً اغتالها بدم بارد، وبشكل متعمد.

المصدر / فلسطين أون لاين