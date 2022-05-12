خريشة يطالب باستقالة رافضي تلبية المطالب المشروعة للمعلمين بالضفة

طالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د. حسن خريشة، اليوم الخميس، باستقالة المسؤولين بالضفة ممن يرفضون الاستجابة لمطالب المعلمين التي وصفها بالمشروعة.

وقال خريشة في تصريح صحفي وصل "فلسطين أون لاين": "من لا يحترم ولا يستجيب لمطالب المعلمين المشروعة، عليه تقديم استقالته بدءا من رئيس اتحاد المعلمين، ووزير التربية، ورئيس الوزراء".

وأضاف أن "البقاء في المسؤولية يعني تحمل مسؤولية تخريب التعليم وتجهيل الجيل".

ويتواصل إضراب المعلمين في مدارس الضفة الغربية منذ بداية إبريل/ نيسان الماضي بسبب تعنت وزارة التربية التعليم في تنفيذ مطالبهم، وعدم الجلوس معهم.

وانتظم المئات منهم في سلسلة اعتصامات في عدد من مدن الضفة لمطالبة حكومة اشتية بالاستجابة لمطالبهم والتي تتضمن رفع طبيعة العمل من 50 إلى 80%، وصرف علاوة غلاء المعيشة، وحل جميع الملفات العالقة، ودفع الرواتب كاملة مع المستحقات المتراكمة.

ويحذر أهالي طلبة وتربويون من أن استمرار حكومة اشتية في تجاهل حراك المعلمين يتسبب في إضاعة الفصل الدراسي على الطلبة، وضياع مستقبلهم.

المصدر / فلسطين أون لاين