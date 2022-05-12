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"حماس": الاحتلال يمعن في إكمال جريمة اغتيال أبو عاقلة

12 مايو 2022 . الساعة 16:24 بتوقيت القدس
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قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اعتداء جنود الاحتلال على المشاركين في جنازة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، إمعان في إكمال جريمة الاغتيال، وإصرار على منطق البلطجة الذي يحكم كل مؤسسات الاحتلال.

وأضاف قاسم في تغريدة له على موقع تويتر، اليوم الخميس، أن الاحتلال بهذا الفعل يعبر عن حجم السادية التي تحكمه سلوكه، ودليل على استهتاره بشكل كامل بكل التنديد والاستنكار العالمي لجريمة الاغتيال.

وخلال نقل جثمان الشهيدة أبو عاقلة من مدينة رام الله للقدس، ظهر اليوم، اعتدى جنود الاحتلال على المشاركين في الجنازة كما أعاقوا موكب التشييع.

واغتال جنود الاحتلال أمس، الصحفية مراسلة قناة الجزيرة، أبو عاقلة، أثناء تغطيتها لاجتياح مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الاحتلال #شيرين أبو عاقلة

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