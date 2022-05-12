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اليوم المباراة الفاصلة لـ "مقعد الأبطال" بين قطبي لندن

12 مايو 2022 . الساعة 15:53 بتوقيت القدس
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بعيدا عن صراع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، يشهد مساء الخميس قمة حقيقية للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بين قطبي لندن، أرسنال وتوتنهام.

ويستضيف توتنهام غريمه لندن، في مباراة فاصلة، بمثابة النهائي بالنسبة للفريقين، اللذان يسعيان للوصول إلى البطولة الأكبر، دوري أبطال أوروبا.

ويحتل أرسنال المركز الرابع حاليا، بفارق 4 نقاط عن توتنهام، لذا انتصار "المدفعجية" سيعني تأهلهم رسميا لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد غياب 4 مواسم.

أما توتنهام، فلا بديل له سوى الانتصار، وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة خلف أرسنال، وتعزيز فرصه بخطف المركز الرابع في المواجهتين المتبقيتين بالدوري بعد ليلة الخميس.

وسيواجه توتنهام بيرنلي ونوريتش في آخر لقاءين له بالدوري، بينما يواجه أرسنال نيوكاسل وإيفرتون، مما يعني أن طريق السبيرز أسهل، ونسبة تحقيقه انتصارين أعلى من "المدفعجية".

كما يسعى النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، للحاق بالمصري محمد صلاح، في صدارة هدافي الدوري، وتحقيق "الحذاء الذهبي" لأول مرة بتاريخه.

ويعتلي النجم المصري صدارة الهدافين برصيد 22 هدفا، وخلفه النجم الكوري بـ20 هدفا، الذي يسعى ليكون أول آسيوي يحقق لقب هداف الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

وسينطلق "ديربي شمال لندن" الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، في "التحفة المعمارية" استاد توتنهام هوتسبر الجديد.

المصدر / وكالات
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#دوري أبطال أوروبا #أرسنال #توتنهام

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