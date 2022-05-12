أمير قطر يدعو إلى محاسبة مرتكبي جريمة قتل شيرين أبو عاقلة

دعا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى محاسبة مرتكبي جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وحمّل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تصريحات أدلى بها خلال زيارة رسمية لإيران اليوم الخميس، قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية قتل الصحفية الفلسطينية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة بالرصاص أمس الأربعاء.

وقال الشيخ تميم خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران «أود أن أتقدم بالتعازي إلى أسرة الصحفية شيرين أبو عاقلة على استشهادها من قبل قوات الاحتلال، ويجب محاسبة من ارتكب هذه الجريمة النكراء، وأيضاً التخلي عن ازدواجية المعايير».

المصدر / وكالات