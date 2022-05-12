"التشريعي" يرحب بإقرار البرلمان العراقي لقانون "حظر التطبيع"

رحب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. أحمد بحر، بإقرار البرلمان العراقي لقانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة الأولى.

وأكد بحر في بيان صدر عنه، الخميس، أن اقرار هذا قانون يعبر عن أصالة الموقف العراقي العروبي الداعم لحقوق شعبنا وقضيته الوطنية.

وأضاف أن مواقف العراق الشقيق الرسمية والشعبية تعبر عن نبض الأمة وسلامة الثقافة والهوية أمام المؤامرات التي يحيكها الاحتلال المجرم وأعوانه عبر التطبيع بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهويد المقدسات وضرب ثوابت الأمة وعقيدتها.

وشدد بحر على أن التطبيع يشكل خطرًا على الأمة العربية والإسلامية وليس فقط على الشعب الفلسطيني.

وطالب البرلمانات العربية والإسلامية أن تحذو حذو البرلمان العراقي في إصدار قوانين تحظر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وتجرمه وتلاحق دعاته.

ونص القانون العراقي على "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال، ومنع إقامة العلاقات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية أو أي علاقات وبأي شكل مع هذا الكيان المحتل"

المصدر / فلسطين أون لاين