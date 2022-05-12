فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"التشريعي" يرحب بإقرار البرلمان العراقي لقانون "حظر التطبيع"

اتهم قناتها بالتحريض وقيّد عملها.. لماذا منح "عباس" "أبو عاقلة" وسام "القدس"؟

الاحتلال يُواصل عزل الأسير زكريا الزبيدي في ظروفٍ قاسية

تشييع جثمان شهيدة الحقيقة شيرين أبو عاقلة

منظمة (إسرائيلية) تُفنّد مزاعم الاحتلال وتؤكد: "أبو عاقلة" قُتلت برصاص الجيش

مركز الإعلام المجتمعي بغزة يعلن عن وظيفة شاغرة

غضب فلسطيني واسع لاغتيال الاحتلال الزميلة "أبو عاقلة" في جنين

"الهيئة الوطنية": شعبنا الفلسطيني لا يزال يُسطّر لوحات مضيئة في وحدته ودعمه للمقاومة

صحيفة "فلسطين" تنعى شهيدة الحقيقة شيرين أبو عاقلة

الاحتلال (يُحاكم) مُنفّذَي عملية (إلعاد) اليوم

إعلان تيك توك داخلي

رواد مواقع التواصل أجابوا

اتهم قناتها بالتحريض وقيّد عملها.. لماذا منح "عباس" "أبو عاقلة" وسام "القدس"؟

12 مايو 2022 . الساعة 13:47 بتوقيت القدس
...
فنان فلسطيني خط اسم الشهيدة أبو عاقلة على شاطئ بحر غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين:

أثار تصرف رئيس السلطة محمود عباس، استغراب واستنكار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قام بمنح "وسام القدس" لشهيدة الحقيقة، شيرين أبو عاقلة، والتي استشهدت برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها اقتحامه لمخيم جنين شمال الضفة الغربية، في وقت لم يغب عن الذاكرة أن السلطة نفسها -في أزمنة عدة- قيّدت عمل قناة الجزيرة في فلسطين واتهمتها بـ"التحريض عليها وعلى منظمة التحرير".

لقطة الشاشة 2022-05-12 143129.jpg

ومن الشواهد على هذه الحاله، أن السلطة علّقت يوم 15 يوليو 2009 عمل مكتب قناة "الجزيرة" الفضائية، واتهمت الأخير بـ"أنها دأبت منذ زمن على تخصيص مساحة واسعة من بثها للتحريض على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية".

لقطة الشاشة 2022-05-12 142540.jpg

وبحسب وكالة الأنباء الصينية شنخوا، جاء قرار السلطة المشار إليه على خلفية تناول الجزيرة تصريحات فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير-في حينه- والتي أتهم فيها "عباس" وقيادات في فتح بالتواطؤ لاغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات. 

أيضاً، يُذكر أن علاقة السلطة مع قناة الجزيرة ساءت بعد نشر الأخيرة تحقيقاً تلفزيونياً حول مقتل القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عمر النايف، بالسفارة الفلسطينية عام 2016 في ظروف غامضة، مع الإشارة إلى تورط السفارة بالحادثةـ علماً بأن النايف اعتقله الاحتلال في منتصف ثمانينيات القرن الماضي بتهمة قتل مستوطن، غير أنه نجح في الهرب عام 1990، حيث عاش في بلغاريا لأكثر من عقدين قبل أن يلقى حتفه بالسفارة.

لقطة الشاشة 2022-05-12 143030.jpg

ومن المهم، الإشارة إلى أن قناة الجزيرة لطالما تناولت ملف الفساد في السفارات الفلسطينية، والتعيينات غير النزيهة في السلك الدبلوماسي الفلسطيني، وفضحت تفاصيل مفاوضات التسوية بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي، وما ترتب على ذلك من نشر وثائق تثبت تنازل السلطة وفريق مفاوضاتها عن الحقوق الفلسطينية بأرض فلسطين التاريخية.

هذه الشواهد وغيرها مما لا يتسع ذكره، جعلت العلاقة بين السلطة وقناة الجزيرة في مستويات منحدرة وغير ودودة، وهو ما أثار استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي تجاه تصريحات "عباس" التي وصف فيها شيرين أبو عاقلة وقناة الجزيرة بأنها "شهيدة الحقيقة والكلمة الحرة".

لقطة الشاشة 2022-05-12 143106.jpg

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي: أين كان أفراد أجهزة السلطة عندما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين، ونالت يدها الغادرة من مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة".


لقطة الشاشة 2022-05-12 143702.jpg

 


 

إعلان فيسبوك داخلي
#محمود عباس #شيرين أبو عاقلة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة