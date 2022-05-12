الاحتلال يُواصل عزل الأسير زكريا الزبيدي في ظروفٍ قاسية

أكد هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تُواصل عزل الأسير زكريا الزبيدي داخل زنازين العزل الانفرادي منذ ما يقارب 8 أشهر.

وقالت الهيئة، في بيانٍ صحفي، اليوم الخميس: "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تُواصل عزل الأسير زكريا الزبيدي داخل زنازين العزل الانفرادي منذ ما يقارب 8 أشهر".

وأضافت: إنّ "الأسير الزبيدي تنقل خلال هذه الفترة بين سجني "إيشل" و"ريمونيم"، ومؤخرًا جرى زجه بعزل سجن "أيالون"، حيث تحتجزه إدارة سجون الاحتلال بظروف حياتية واعتقاليه غاية في الصعوبة".

وتابعت: "إنّ الأسير الزبيدي يعاني من مشاكل سابقة في القدمين واليدين والظهر، ومع ذلك لم تكترث إدارة "أيالون" لما يعانيه بل على العكس تتعمد إرهاقه بشكل مقصود، من خلال تقييد يديه خلف ظهره بشكل محكم عند إخراجه من غرفة العزل، ما يسبب له ألما في منطقة الظهر وجميع أنحاء جسمه".

واسترسلت: "ونتيجة لطريقة التقييد القاسية التي تتبعها إدارة المعتقل بحق الزبيدي، فقد طلب أن يتم عرضه على طبيب السجن ومعاينته بشكل فعلي لمعرفة ما يعانيه من مشاكل صحية، لكن الإدارة رفضت طلبه واكتفت بما كُتب بملفه من معلومات حول وضعه الصحي، وكرد على الإجراء التنكيلي المنفذ بحقه، يرفض الزبيدي الخروج لساحة الفورة، خوفًا من سقوطه على الأرض وإصابته بإصابات سيئة بسبب طريقة تقييده المؤلمة التي تعيق حركته".

وأشارت إلى أنّ الأسير الزبيدي كان قد أُعيد اعتقاله على يد جيش الاحتلال بتاريخ 11 من أيلول/ سبتمبر من العام الماضي هو ورفيقه الأسير محمد العارضة، وذلك بالقرب من قرية أم الغنم في الجليل الأسفل، بعد تمكنهما مع أربعة أسرى آخرين من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع.

وحملت هيئة الأسرى سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الزبيدي ورفاقه الآخرين الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع، في ظل ما تقوم به إدارة سجون الاحتلال من إجراءات عقابية بحقهم وابتكار أساليب قمعية جديدة تنفذها ضدهم.

يُذكر أن 6 أسرى فلسطينيين هم: محمد ومحمود العارضة، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، ويعقوب قادري وزكريا زبيدي، نجحوا فجر يوم (6 سبتمبر 2021)، في كسر قيدهم، وتحرير أنفسهم من سجن "جلبوع" شمال فلسطين المحتلة، عبر "نفق الحرية" الذي تم حفره مُسبقًا.

وأعاد الاحتلال اعتقال الأسير الزبيدي الى جانب الأسير محمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 سبتمبر الجاري، وكذلك أعاد اعتقال الأسيرين قادري ومحمود العارضة بتاريخ 10 سبتمبر 2021 في الناصرة، والأسيرين كممجي ونفيعات بتاريخ 19 سبتمبر 2021 من مدينة جنين.

وفي سبتمبر 2021 أعلنت "كتائب عز الدين القسام" التابعة لـ"حركة حماس" الفلسطينية أن أي صفقة تبادل للأسرى مع الاحتلال لن تتم إلا بإطلاق سراح الأسرى الستة، وقال بلسان المتحدث باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة: "نعد أسرى نفق الحرية وأسرانا الأبطال بأننا سنحررهم وسنخرجهم كما كانوا يخرجون دوما بصفقة مشرفة".

وفي سياق متصل، يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (5200) أسير، منهم (38) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (220) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (530) معتقلاً، فميما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين