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مركز الإعلام المجتمعي بغزة يعلن عن وظيفة شاغرة

12 مايو 2022 . الساعة 12:46 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن مركز الإعلام المجتمعي (CMC) بغزة  يعلن فيه عن وظيفة مساعد مراقبة وتقييم وذلك وفقاً لما يلي :

- الجهة الموظفة: مركز الإعلام المجتمعي CMC

- المسمى الوظيفي : مساعد/ة متابعة وتقييم ومساءلة وتعلّم (MEAL Assistant)

- طبيعة العقد: دوام جزئي، عقد تجريبي لمدة 3 شهور قابل للتجديد حسب الكفاءة

- الموعد النهائي للتقديم: 22 مايو 2022

- الهدف العام من الوظيفة: التأكد من تنفيذ أنشطة المشروع بما هو مخطط له طبقاً لمعايير الجودة والموازنة التقديرية وضمن الجدولة الزمنية المحددة.

الأدوار والمسؤوليات:

- متابعة تنفيذ المشروع عن كثب وإجراء الرصد والتقييم، بما في ذلك عقد جلسات التفكير، والمجموعات البؤرية المركزة.

- المساهمة في جمع البيانات وتحليلها من أجل التوصية بالتحسينات أو الإجراءات التصحيحية لتنفيذ المشروع وتحقيق نتائج تركز على النتائج.

- إعداد تقارير مرحلية ودورية للرصد والتقييم. (باللغة العربية والانجليزية)

- متابعة أطر النتائج ومؤشرات المشروع، وضمان توثيق قصص النجاح.

- تدريب الموظفين على أساليب الرصد والتقييم المناسبة لبناء قدرات الموظفين، وزيادة الوعي بأهمية المراقبة والتقييم، وتشجيع المساءلة عن إظهار النتائج

- العمل والتعاون مع الشركاء لتعزيز جودة واتساق أنشطة الرصد والتقييم في الميدان.

- تقديم نتائج المراقبة والتقييم والتوصيات لدعم تخطيط الأداء وتحليل المخاطر والتخفيف من حدتها.

- دعم الموظفين في إنشاء ورصد خطط العمل.

- ضمان جودة البيانات العالية.

- المشاركة في اجتماعات المانح عند الحاجة لاطلاعهم على إنجازات المشروع والمعوقات.

- التأكد من التنفيذ الفعال لأنظمة وإجراءات المتابعة والتقييم المتبعة في جمع البيانات والتحقق منها (النوعية والكمية) وإجراء زيارات المتابعة الميدانية المنتظمة لضمان الشفافية/المساءلة/والنزاهة.

- تطوير وزيادة وتحسين مختلف أطر العمل المنطقية من خلال بناء مؤشرات الأداء والانجاز لرصد مدى تقدم الأنشطة ومدى تحقيق كل من الاهداف والمخرجات.

- تقديم التغذية الراجعة لمديرة المشاريع ضمن متطلبات المتابعة والتقييم.

- أرشفة جميع المستندات المطلوبة.

- المساهمة في تطوير إطار المتابعة والتقييم للمشروع.

المؤهلات المطلوبة:

- شهادة جامعية في الإدارة، والاقتصاد، ونظام المعلومات الإدارية، التخطيط الاستراتيجي أو أي مجال آخر ذي صلة.

- خبرة سابقة لا تقل عن 3 سنوات في منصب مماثل.

- معرفة ممتازة بأنظمة المتابعة والتقييم آليات ومناهج العمل المتبعة.

- القدرة على إجراء عمليات رصد لأنشطة المشروع، وجمع البيانات، وتحليلها بحسب متطلبات التقارير والجهات المانحة.

- القدرة على التواصل الفعال والعمل ضمن فريق منظّم جيدا، مرن عند الحاجة، منفتح ولديه دافع للعمل والتخطيط والتنظيم والابداع والوعي التكنولوجي.

- القدرة على استخدام برامج البيانات المختلفة والتحليل وإتقان البحث خاصّة في جمع البيانات من خلال الأنظمة الرقمية المتوفرة من برمجيات.

- القدرة على الحفاظ على المهنية والتعامل مع المواقف المعقدة والمرهقة والتوجه نحو الحلول.

- القدرة على التحليل وإتقان البحث خاصّة في جمع البيانات من خلال الأنظمة الرقمية المتوفرة من برمجيات.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية مع مهارات كتابة باللغة الإنجليزية.

- معرفة ممتازة بمختلف أنظمة وبرمجيات الحاسوب وحزم الأوفيس.

- مهارات كتابة ممتازة.

- مهارات جيدو في الاتصال والتواصل وحسن التعامل مع الآخرين.

طريقة التسجيل 

- على المهتمين/ات بالتقديم لهذه الوظيفة إرسال السيرة الذاتية إلى ايميل المركز التالي : 

[email protected]

- الموعد النهائي للتقديم هو 22 مايو 2022 حيث سيتم التواصل مع المرشحين المطابقين لمتطلبات العمل فقط.

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