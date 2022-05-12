"الهيئة الوطنية" شعبنا الفلسطيني لا يزال يسطر لوحات مضيئة في وحدته ودعمه للمقاومة

غزة/ فلسطين أون لاين:

أكدت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل أن هبة الكرامة سطر فيها الشعب الفلسطيني لوحة مضيئة بوحدته الوطنية واسناده للمقاومة في تصديها للعدوان الإسرائيلي في مايو 2021، لافتةً إلى أن هبة الكرامة سطر فيها شعبنا في الداخل المحتل لوحة مشرفة

وبين المتحدث باسم الهيئة عامر الجعب خلال فعالية لإحياء الذكرى الأولى لهبة الكرامة في الداخل المحتل، صباح اليوم، الخميس، أن الاحتفال بهذه الذكرى جاء مع ارتكاب الاحتلال لجريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة والتي تضاف إلى سلسلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال:" إن معركة سيف القدس أظهرت فشل المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وأثبتت أن شعبنا في الداخل المحتل عنوان النصر القادم"، منبهاً إلى أن العمليات الفدائية الأخيرة أظهرت مدى هشاشة المنظومة الأمنية الصهيونية.

وأضاف الجعب:" إن شعبنا موحد خلف المقاومة ولن يسمح بالاستفراد بأي أحد"، مبرقةً التحية إلى شهداء معركة هبة الكرامة بالداخل المحتل، وإلى أهالي الداخل الفلسطيني الذين هم عنوان للتمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية".

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني، إلا أن العمليات الفدائية الأخيرة أثبتت مدى هشاشة المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وأن تهديد الاحتلال باغتيال القائد يحيى السنوار محاولات بائسة للنيل من صمود قادة الشعب الفلسطينيين.

واستغرب الجعب الهيئة محاولة بعض الدول العربية المهرولة خلف التطبيع مع الاحتلال، مؤكدةً أن الخزي والعار سيلحق بالمطبعين الذين هم مجرد أدوات رخيصة يستعملها المحتل الإسرائيلي لتحقيق أهدافه وغاياته.