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الاحتلال (يُحاكم) منفذا عملية (إلعاد) اليوم

12 مايو 2022 . الساعة 11:59 بتوقيت القدس
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ادعت وسائل إعلام عبرية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستعرض، اليوم الخميس، الفدائيين منفذا عملية مستوطنة "إلعاد" على (المحكمة)، لتمديد اعتقالهما.

وقال موقع "واللا" العبري، إن سلطات الاحتلال "تعتقد أن الشابين أسعد الرفاعي (19 عاما) وصبحي صبيحات (20 عاما)، من بلدة رمانة، غربي جنين، شمال الضفة، هما منفذا عملية مستوطنة إلعاد، الخميس الماضي، والتي قتل فيها ثلاثة مستوطنين إسرائيليين وأصيب آخرون بجراح بليغة".

وقال الموقع: إن "الشابين يخضعان للتحقيق في منشأة تابعة لجهاز الأمن العام (الشاباك)، وجرى اعتقالهما، بعد أربعة أيام من الملاحقة، شارك فيها آلاف الجنود".

يُذكر أن الفدائيين تمكنا من مراوغة الاحتلال وجنوده لأربعة أيام متواصلة، قبل أن يتمكن من إلقاء القبض عليها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#محاكم الاحتلال #عملية إلعاد

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