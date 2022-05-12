"حماس" تُثمّن تجريم البرلمان العراقي للتطبيع مع الاحتلال

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في قراءته الأولى، مشيرةً إلى أنه يُعبّر عن "أصالة الشعب العراقي ومواقفه التاريخية المعهودة في دعم الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته الوطنية".

ورحّبت "حماس" في تصريح صحفي اليوم الخميس، بـ"كلّ المواقف الرّافضة لتطبيع العلاقات مع عدوّ أمّتنا المشترك، الذي يهدّد أمنها واستقرارها ومقدّراتها".

ودعت البرلمانات كافة في عالمنا العربي والإسلامي إلى "الاحتذاء بهذا الإجراء المشرّف، وإقرار قوانين مماثلة، تحظر كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي الغاصب".

المصدر / فلسطين أون لاين