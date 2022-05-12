"حماس" تدعو إلى المشاركة في جمعة "فجر القدس لنا"

دعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " جماهير الشعب الفلسطيني إلى لشدّ الرّحال المسجد الأقصى المبارك غدًا الجمعة في (فجر القدس لنا)، والرّباط فيه، تجديداً لعهد الدفاع عن قبلتنا الأولى ومسرى نبيّنا، وحمايةً له من محاولات التهويد، وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وحيت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الخميس، جماهير الشعب الفلسطيني، المرابطين في بيت المقدس وأكنافه، ونفتخر بمشاركتهم المستمرة في حملة (الفجر العظيم).

وثمنت تضحياتهم ورباطهم وجهادهم خلال شهر رمضان المبارك، وما بعده، داعيةً إلى "تكثيف وجودهم في كلّ ساحات المسجد الأقصى المبارك، تصدّياً لاقتحامات قطعان المستوطنين، وتأكيداً بأنَّ القدس والأقصى لنا، ولا سيادة فيهما إلا للشعب الفلسطيني".

المصدر / فلسطين أون لاين