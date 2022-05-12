صحيفة "فلسطين" تنعى شهيدة الحقيقة شيرين أبو عاقلة

نعت صحيفة "فلسطين" اليومية الصادرة من قطاع غزة، اليوم الخميس، الزميلة الصحفية شهيدة الحقيقة، شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، والتي اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها اقتحامه لمخيم جنين شمال الضفة الغربية، صباح أمس الأربعاء.

وقالت في بيان النعي: "إنّ جريمة الاغتيال وقعت بعد مسيرة حافلة بالعطاء المهني، ونقل للحقيقة، وفضح لجرائم الاحتلال في وطنها فلسطين".

يُذكر أنّ صحيفة "فلسطين" أرفقت مع عددها الصادر اليوم، بوستر كاريكاتوري للشهيدة أبو عاقلة، بتوقيع رسام الكاريكاتير الفلسطيني الشهير علاء اللقطة.





المصدر / فلسطين أون لاين