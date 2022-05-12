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الأسيران عواودة وريان يُوصلان إضربهما عن الطعام

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رفضًا لاعتقالهما الإداري

الأسيران عواودة وريان يُوصلان إضربهما عن الطعام

12 مايو 2022 . الساعة 09:51 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

يواصل الأسيران خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ 71 على التوالي، والأسير رائد ريان (27 عامًا) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس لليوم 36، رفضًا لاستمرار اعتقالهما الإداري في سجون الاحتلال.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تصريحٍ صحفي: "إنّ سلطات الاحتلال، نقلت الأسير عواودة من عيادة سجن الرملة إلى إحدى المستشفيات، بعد تدهور صحي خطير طرأ عليه".

ويعاني الأسير عواودة من آلام في الرأس والمفاصل، وصداع وهزال وإنهاك شديد، وعدم انتظام في نبضات القلب، وتقيؤ بشكل مستمر وانخفاض حاد في الوزن، حيث فقد من وزنه أكثر من 16 كغم، فيما ترفض سلطات الاحتلال الاستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري، أو التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.

أما الأسير ريان والمحتجز حاليًا في سجن "عوفر"، اعتقل بتاريخ 3/11/2021 بعد مداهمة قوات الاحتلال لمنزله واستجواب ساكنيه، حيث تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، إلا أنه وبعد قرب انتهاء مدة الاعتقال تم تجديده إداريًا لمدة أربعة أشهر إضافية، ليعلن بعدها إضرابه المفتوح عن الطعام.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اعتقال إداري #اضراب عن الطعام #خليل عواودة #رائد ريان

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