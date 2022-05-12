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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

12 مايو 2022 . الساعة 09:41 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينياً (أرشيف)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي الخليل: أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد محفوظ من حارة الشيخ، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، في مدينة الخليل.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل، وسلمت المواطنين: عمار محمد حمايد، وعماد الطيطي، بلاغين لمراجعة مخابراتها، كما فتشت منزل المواطن حيان القواسمة وعبثت بمحتوياته.

وفي جنين: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قريتي رمانة وقباطية، واعتقلت الشابين ليث محمد حايف صبيحات من منزله، وهيثم أبو الرُّب من الحارة الشرقية في قباطية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى برقين، والطيبة، وزبدة، والعرقة، وكثفت من تواجدها العسكرى في محيط جدار الضم والتوسع العنصري المقام فوق أراضي المحافظة، وطاردت العمال الذين يحاولون الوصول إلى أماكن عملهم بأراضي الـ1948.

أما في القدس المحتلة: ذكر مركز معلومات وادي حلوة- القدس، أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت كل من عمران خضور ومحمد برقان بعد اقتحام منزليهما في حي بئر أيوب في سلوان.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ليلة أمس، الشبان موسى الفرا، شادي بدر، باسل العباسي، من منطقة "جورة العناب" بعد اعتداء واستفزاز المستوطنين للفلسطينيين في المنطقة.

وأوضح شهود عيان أن المستوطنين اعتدوا على الشبان والشرطة وفرت الحماية للمستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اعتقالات #قوات الاحتلال #الضفة الغربية

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