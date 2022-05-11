نقابة الصحفيين الأردنيين تدين اغتيال الاحتلال الزميلة "أبو عاقلة"

دان مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين جريمة اغتيال الزميلة الصحافية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي اثناء تغطيتها لاقتحام الاحتلال في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

واعتبر مجلس نقابة الصحافيين في بيان رسمي صدر اليوم الاربعاء، أن استهداف الاحتلال للزملاء الصحافيين في فلسطين يأتي في سياق محاولتهم غرس الإرهاب في الأسرة الصحافية، وثنيهم عن ممارسة دورهم في نقل الحقيقة، وفضح جرائم الاحتلال.

وأكد أن كل ما يفعله "العدو الصهيوني" لن يثني الصحافيين عن مواصلة دورهم في توثيق الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، قائلا: "فقدنا اليوم صحفية متميزة بموضوعيتها ومهنيتها العالية وإخلاصها لنقل الحقيقة في كل الظروف بعزه وشرف وتضحية".

وأكد المجلس أن جريمة القتل المجحفة بحق أبو عاقله تخالف الأعراف والقوانين الدولية لمنع الإعلام من ممارسة دوره ورسالته في كشف الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

واشار المجلس ان اغتيال الصحفية الزميلة ابو عاقلة جريمة جديدة تضاف الى سجل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بأسلوب انتقامي الانتقامي هدفه ارهاب الصحفيين والصحفيات لثنيهم عن ممارسة عملها الذي يفضح الاحتلال وجرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني الصابر والمرابط للدفاع عن ارضه ومقدساته.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بادانة ومحاسبة قوات الاحتلال الاسرائيلي لتعمدها استهداف وقتل الزميلة شيرين ابو عاقلة محملا الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة لأنها اصبحت جزء من سياسة يومية ينتهجها الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطينيين و المقدسيين.

وحيا المجلس جهود الزملاء الفلسطينيين وجميع المراسلين والمحطات الفضائية الذين يواصلون القيام بواجبهم الوطني الانساني تجاه القضية الفلسطينية العادلة بالرغم من هذه الاستهدافات.

وقدم المجلس التعازي لذوي الزميلة والاسرة الصحفية والعاملين في قناة الجزيرة داعين الله عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه وانا لله وانا اليه راجعون.

المصدر / فلسطين أون لاين