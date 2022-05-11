العاروري: الصحفية "أبو عاقلة" ناضلت من أجل فلسطين

تقدم الشيخ صالح العاروري نائب رئيس حركة "حماس" بأحر التعازي لعائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت برصاص قوات الاحتلال صباح اليوم في جنين.

وفي حديث لقناة الأقصى قال الشيخ العاروري إن "أبو عاقلة شهيدة بطلة، ناضلت من أجل فلسطين وقدمت حياتها فداء للحقيقة".

وأضاف أن الصحفية شيرين أحد رموز نضال الشعب الفلسطيني الذي سيتوج بزوال الاحتلال.

وشدد العاروري على ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا وخاصة عملية قتل الصحفية أبو عاقلة.

وقال: "اغتيال الصحفية أبو عاقلة آلمنا جميعاً، لكنه لن يثنينا عن مواصلة معركتنا وسيزيدنا عزيمة لتحقيق العدالة".

وأوضح أن جريمة اغتيال أبو عاقلة تؤكد أن الاحتلال بشع، ولا ينفع معه إلا زخم نضالي شامل بكل الوسائل وأولها المقاومة العسكرية المسلحة.

وحمل نائب رئيس "حماس" الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استهداف الصحفية أبو عاقلة، لأنها حملت كاميرتها وأرادت فضح جرائمه.

وأضاف: "شيرين نموذج يحتذى به من كل أبناء شعبنا وهي رمز من رموز شعبنا".

وعبر العاروري عن فخره واعتزازه بمخيم جنين ومقاومته، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يتعب من قتال الاحتلال ولن تخور عزائمنا حتى خروجه من كل فلسطين.

وأشار إلى أن الرسالة مستمرة ولن تتوقف رغم الحزن باستشهاد الصحفية شيرين، وأن ما يقوم به الإعلاميون والصحفيون من فضح جرائم الاحتلال يربك العدو.

المصدر / فلسطين أون لاين