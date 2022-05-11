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النونو: جريمة قتل أبو عاقلة ستزيد الصحفيين تصميما على فضح جرائم الاحتلال

11 مايو 2022 . الساعة 14:58 بتوقيت القدس
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أدان طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الجريمة الصهيونية الخطيرة بقتل الصحفية القديرة شيرين أبو عاقلة أثناء اجتياح مخيم جنين، والتي يجب محاسبة مرتكبيها.

وقال النونو إن قوات الاحتلال الصهيوني ترتكب جريمة جديدة في محاولة لتغييب الحقيقة وإرهاب الصحفيين والإعلاميين، مؤكدا أنها ستزيد الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين تصميما على نقل الوقائع والحقائق لفضح جرائم الاحتلال وإظهار وجهه الحقيقي القبيح أمام العالم.

وتقدم بأحر التعازي إلى عائلة الصحفية أبو عاقلة وزملائها وأسرة قناة الجزيرة وعموم الإعلاميين الفلسطينيين بهذا المصاب الجلل.

وأضاف النونو: نعبر عن حزننا العميق على واحدة من أعلام الحركة الصحفية الفلسطينية، والتي دخلت بيوتنا جميعا عبر عملها وأدائها المميز في قناة الجزيرة على مدار أعوام طوال، وفي مراحل صعبة وخطرة استطاعت نقل الصوت الفلسطيني نقيا إلى العالم.

 

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#الاحتلال #صحافة #شيرين أبو عاقلة

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