قمع واعتقالات بمسيرة منددة باغتيال الصحفية أبو عاقلة في القدس

أصيب شاب فلسطيني مساء اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

كما أصيب عدد من الشبان واعتقل آخرون بقمع الاحتلال لمسيرة في بلدة بيت حنينا منددة باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأفاد شهود عيان أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص بشكل مباشر على الشاب مما أدى لإصابته.

وأغلقت قوات الاحتلال التي استنفرت عناصرها أبواب الأقصى، ومنطقة باب العامود، كما اعتدت على المواطنين والمصلين الذين تواجدوا في المكان.

وفي بلدة بيت حنينا، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة منددة باغتيال الاحتلال للصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأفاد الهلال الأحمر أن 5 مواطنين بينهم مسعف أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 شبان خلال المواجهات التي اندلعت عقب قمع الاحتلال لمسيرة منددة بإعدام الصحفية أبو عاقلة.

كما وأغلقت قوات الاحتلال شوارع في بلدة بيت حنينا، واستدعت سيارة المياه العادمة لقمع المشاركين بالوقفة، واعتدت على شاب.

واستشهدت مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة، برصاص قوات الاحتلال في أثناء تغطيتها اقتحام مخيم جنين، صباح اليوم الأربعاء، كما أصيب الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر وحالته مستقرة.

وقوبلت الجريمة بغضب فلسطيني واسع، وسط دعوات إلى محاكمة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الإنسان الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين