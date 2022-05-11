مواجهات مع الاحتلال خلال اقتحام منازل شهداء القسام في بدو بالقدس

أصيب شاب فلسطيني اليوم الأربعاء بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن أهالي بدو تصدو لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة، ومداهمة منزلي الشهيدين القساميين محمود حميدان وأحمد زهران.

وبيّنت أن قوات الاحتلال صادرت صور الشهيدين، ورايات حركة "حماس" المرفوعة في محيطهما.

ورافق الاقتحام انتشار قوات الاحتلال بالقرب منطقة راس عياش ودوار بلدة بدّو ونصبت حاجزاً عسكرياً في المكان، حيث تعرضت لإلقاء الحجارة من الشباب الثائر.

كما حاصرت قوات الاحتلال عمارة سكنية في محاولة لاعتقال عدد من الشبان، واستدعاء آخرين للتحقيق.

وبتاريخ 26/9/2021 استشهد ثلاثة مقاومين قساميين من بلدة بدو، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجدهم في أحد المنازل ببلدة بيت عنان.

والشهداء الثلاثة هم المجاهد القسامي أحمد زهران، والقسامي زكريا إبراهيم بدوان، والقسامي محمود مصطفى حميدان وجميعهم من بلدة بدو حيث تم اختطاف جثامينهم بعد عملية الاغتيال.

وتتعرض بلدة بدو ومنذ اغتيال الشبان الثلاثة لعمليات اقتحام واستهداف لمنازلها بالإضافة إلى اعتقال بعض المواطنين فيها.

والشهيد أحمد زهران، وهو شقيق الشهيد القسامي القيادي زهران زهران، أحد أبطال عملية خطف الجندي "نحشون فايسمن" عام 1994 التي نفذتها مجموعة من كتائب القسام.

كما شارك زهران في تنفيذ عدد من العمليات بينها عملية إطلاق نار على جيب للاحتلال على طريق القدس - رام الله عام 1992، مما أدى إلى مطاردته منذ ذلك التاريخ الى حين استشهاده، كما كان له شرف إيواء الشهيد يحيى عياش والشهيد رائد زكارنة منفذ عملية العفولة في تاريخ 6-4-1994.

وواجهت عائلة الشهيد القسامي زهران زهران من القدس المحتلة حملة مسعورة تنفذها قوات الاحتلال وطالت كل أفراد العائلة حتى النساء منهم.

المصدر / فلسطين أون لاين