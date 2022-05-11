الإعلام العسكري للقسام: اغتيال "أبو عاقلة" هو دأب الاحتلال في استهداف الصحفيين

نعى الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام اليوم الأربعاء، مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، والتي اغتالها الاحتلال صباح اليوم في مدينة جنين.

وقال الإعلام العسكري للقسام في تصريح صحفي، "ننعى الصحفية الفلسطينية القديرة الشاهدة على الحقيقة شيرين أبو عاقلة التي اغتالتها قوات الغدر الصهيونية صباح اليوم أثناء قيامها بواجبها المهني والصحفي في تغطية العدوان على شعبنا وأهلنا".

وأضاف أن هذه الجريمة البشعة التي هي دأب الاحتلال في استهداف الصحفيين والمدنيين والأجانب لتؤكد من جديد على وحشية الاحتلال وبطشه ومحاولاته الدؤوبة واليائسة في إخفاء جرائمه وإسكات صوت الحقيقة.

المصدر / فلسطين أون لاين