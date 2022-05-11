هنية: "أبو عاقلة" أضحت الشهيدة الشاهدة على أفظع احتلال عرفه التاريخ المعاصر

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري، معزيًا باستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقال هنية، في تصريح صحفي، نشره الموقع الرسمي لـ"حماس" إن "أبو عاقلة، أضحت الشهيدة الشاهدة في حياتها واستشهادها على أفظع احتلال عرفه التاريخ المعاصر".

وأضاف أنها "ستظل محفورة في ذاكرة جيل سيواصل المشوار حتى دحر المحتل عن أرض فلسطين".

وشدد رئيس "حماس" على أن "حراس الحقيقة من إعلاميي وصحفيي فلسطين سيواصلون المشوار والطريق الذي سارت عليه شيرين ومَن سبقها من شهداء الحركة الصحفية الفلسطينية"، مؤكدين، أن "صوتنا أقوى من رصاصكم".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء؛ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الصحفية أبو عاقلة، إثر إصابتها برصاصة أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال تغطيتها اقتحام حي الجابريات، القريب من مخيم جنين (شمال الضفة).

المصدر / فلسطين أون لاين