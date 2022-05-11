منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ينعى الصحفية أبو عاقلة

نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بحزن عميق وألم شديد فقيدة الحركة الإعلامية الفلسطينية والعربية الشهيدة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة القطرية التي قضت نحبها برصاص غادر أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء خلال اقتحام مخيم جنين بالضفة الغربية.

وأكد المنتدى أن الراحلة أبو عاقلة أبصرت النور عام 1971 في مدينة القدس المحتلة، وقضت نحبها بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء والتفاني في خدمة القضية الوطنية وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، لتنضم لقافلة شهداء الحركة الإعلامية الفلسطينية الذين ترجموا الشعار الخالد: "بالدم نكتب لفلسطين" على أرض الواقع.

ودعا المنظمات الدولية والحقوقية لملاحقة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق فرسان الإعلام الفلسطيني، وعدم السماح باستمرار الاستهداف المتعمد والمقصود للإعلام الفلسطيني بكل مكوناته.

وأكد المنتدى أن خسارة الأسرة الإعلامية الفلسطينية والصحافة العالمية والعربية وأسرة الجزيرة باستشهاد أبو عاقلة فادحة، وتقدم لشعبنا الفلسطيني المناضل والمكافح لنيل حريته وللأسرة الإعلامية الفلسطينية والعربية بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة باستشهادها، مشددا على أن الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لفرسان الإعلام الفلسطيني أوهى من أن ينال من عزيمتهم وإصرارهم على مواصلة أداء واجبهم المهني ودورهم الوطني.

المصدر / فلسطين أون لاين