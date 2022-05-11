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زميل شيرين أبو عاقلة يروي تفاصيل "اللحظات الأخيرة"

11 مايو 2022 . الساعة 12:54 بتوقيت القدس
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الصحفي الفلسطيني علي السمودي

كشف الصحفي الفلسطيني علي السمودي الذي رافق شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها لاقتحام إسرائيلي لمدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء، ملابسات الجريمة الصادمة البشعة.

ونقل علي السمودي، وهو صحفي فلسطيني آخر، إلى المستشفى في حالة مستقرة بعد إصابته برصاصة في الظهر.

واستشهدت شيرين أبو عاقلة (51 عاما) صباح الأربعاء في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وقال السمودي، إنهما كانا ضمن مجموعة من 7 صحفيين توجهوا لتغطية الاقتحام صباح الأربعاء، مشيرا إلى أنهم كانوا جميعا يرتدون ملابس واقية تشير بوضوح إلى أنهم صحفيون، ومروا بجوار قوات الاحتلال حتى يراهم الجنود ويعرفون أنهم هناك.

وأضاف أن الطلقة الأولى أخطأتهم، ثم أصابته الثانية وقتلت الثالثة شيرين، مؤكدا أنه لم يكن هناك مسلحون أو مدنيون آخرون في المنطقة، إذ لم يتواجد سوى المراسلون وجنود الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجزيرة #شيرين أبو عاقلة #أبو عاقلة #علي السمودي

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