استشهاد شاب برصاص الاحتلال بمدينة البيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة البيرة بالضفة الغربية.

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب، باستشهاد الشاب ثائر اليازوري الذي يبلغ من العمر (18 عاما)، بعد إصابته برصاصة في القلب بشكل مباشر، أطلقها عليه جنود الاحتلال على جبل الطويل بمدينة البيرة.

وفي وقت سابق، استشهدت مراسلة قناة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة، أثناء تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي جنين، إلى جانب إصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر وحالته مستقرة.

وحاصرت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، أحد المنازل في حي الجابريات بجنين، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، قبل أن تقوم بالانسحاب.

وتصدى مقاومون لاقتحام قوات الاحتلال، وأطلقوا النار تجاه الجنود المقتحمين، واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة.

وتزايدت عمليات المقاومة في مدن الضفة الغربية، مع ارتفاع وتيرة اعتداءات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين