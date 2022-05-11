"الأورومتوسطي": أبو عاقلة أصيبت بالمنطقة غير المحمية من الخوذة

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن تحقيقاته الأولية تشير إلى أن الصحافية شيرين أبو عاقلة قُتلت برصاص قناص إسرائيلي أصابها أسفل أذنها في المنطقة غير المحمية من الخوذة التي كانت ترتديها.

وأوضح المرصد، في تصريح له أنه وفق إفادات شهود العيان؛ وصلت في حوالي الساعة 6:30 صباح اليوم الأربعاء مركبة تقل مجموعة من الصحافيين إلى الدوار الأول في مخيم جنين لتغطية اقتحام جيش الاحتلال للمخيم، حيث كان قوات الجيش تنتشر في المكان، واعتلى قناصته أسطح عدد من المنازل في المخيم.

وأضافت: "بعد ذلك، ترجلت الصحافية أبو عاقلة من المركبة مرتدية ملابس الحماية الخاصة بالصحافة، وسارت عدة خطوات ليطلق عليها أحد القناصة الإسرائيليين النار ويصيبها بعيار ناري أسفل الأذن، تحديدًا في المنطقة الوحيدة التي لا تغطيها الخوذة".

وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ طبيعة إصابة "أبو عاقلة" قد تشير إلى أنّ الجيش الإسرائيلي أصابها في منطقة قاتلة على نحو يبدو متعمدًا، إذ استمر جنود الجيش بإطلاق النار على كل من يحاول الاقتراب منها ما أعاق عملية إسعافها عدة دقائق.

المصدر / فلسطين أون لاين