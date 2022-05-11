وظيفة شاغرة (موظف خدمة عملاء)

شركة طرود Torood بغزة تعلن فيه عن حاجتها لموظف خدمة عملاء للعمل بدوام كامل في مقر الشركة .
المتطلبات:
- خبرة لا تقل عن سنة في المجال.
- شهادة بكالوريوس في الإدارة أوالعلاقات العامة أو أي تخصص ذو علاقة.
- إعداد التقارير والتحليلات المرتبطة بالخدمة.
- المساهمة في إعداد استراتيجيات تطوير الخدمة.
- المرونة في مواعيد العمل والمتابعة مع العملاء.
- مهارات تواصل عالية في المتابعة وإدارة العلاقة مع العملاء.
طريقة التسجيل
- على من يرغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب توظيف من خلال الضغط ( هنا )
- الخبرة أمر مهم، ولكن الرغبة في التعلم والتطور هي الأهم.