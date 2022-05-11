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وظيفة شاغرة (موظف خدمة عملاء)

11 مايو 2022 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
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شركة طرود  Torood بغزة تعلن فيه عن حاجتها  لموظف خدمة عملاء للعمل  بدوام كامل في مقر الشركة .

 المتطلبات:

- خبرة لا تقل عن سنة في المجال.

- شهادة بكالوريوس في الإدارة أوالعلاقات العامة  أو أي تخصص ذو علاقة.

- إعداد التقارير والتحليلات المرتبطة بالخدمة.

- المساهمة في إعداد استراتيجيات تطوير الخدمة. 

- المرونة في مواعيد العمل والمتابعة مع العملاء.

- مهارات تواصل عالية في المتابعة وإدارة العلاقة مع العملاء.

طريقة التسجيل 

- على من يرغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب توظيف من خلال الضغط ( هنا )

-  الخبرة أمر مهم، ولكن الرغبة في التعلم والتطور هي الأهم.

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