وظيفة شاغرة (موظف خدمة عملاء)

شركة طرود Torood بغزة تعلن فيه عن حاجتها لموظف خدمة عملاء للعمل بدوام كامل في مقر الشركة .

المتطلبات:

- خبرة لا تقل عن سنة في المجال.

- شهادة بكالوريوس في الإدارة أوالعلاقات العامة أو أي تخصص ذو علاقة.

- إعداد التقارير والتحليلات المرتبطة بالخدمة.

- المساهمة في إعداد استراتيجيات تطوير الخدمة.

- المرونة في مواعيد العمل والمتابعة مع العملاء.

- مهارات تواصل عالية في المتابعة وإدارة العلاقة مع العملاء.

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب توظيف من خلال الضغط ( هنا )

- الخبرة أمر مهم، ولكن الرغبة في التعلم والتطور هي الأهم.