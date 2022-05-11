"حماس": اغتيال الاحتلال للإعلامية أبو عاقلة "جريمة قتل متعمّدة"

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن اغتيال الاحتلال للإعلامية العاملة في قناة الجزيرة بفلسطين، شيرين أبو عاقلة، هو "جريمة قتل متعمّدة ومدانة بأشد العبارات، ولن تحجب حقيقة إرهاب الاحتلال ووحشيته."

وأدانت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات اغتيال وقتل قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة عبر استهدافها بالرصاص الحي في منطقة الرّأس، أثناء تغطيتها اقتحام مخيم جنين شمال الضفة المحتلة.

وأشارت إلى إصابة الصحفي علي السمودي في الظهر، وعدّت ما حصل "جريمة اغتيال وقتل متعمّدة بحق شيرين أبو عاقلة، والصحفيين والإعلاميين كافة الذين ينقلون حقيقة الواقع والإرهاب الممنهج الذي يتعرّض له الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال".

وقالت: إن "هذه الجريمة البشعة ضد الصحافة والكلمة الحرّة تضع العالم والمؤسسات الدولية كافة أمام مسؤولياتها في إدانة هذه الجريمة، ومحاسبة قيادات الاحتلال التي تجاوزت كل القيم، وتعدّت على الأعراف والقوانين الدولية كافة".

وأشادت "حماس" بمسيرتها الإعلامية، وتميزها بنقل الأحداث في فلسطين، وإبراز معاناة شعبنا تحت الاحتلال الإسرائيلي، مؤكّدة أن هذه الجريمة لن تفلح في تغييب دور الإعلام والصحفيين الأحرار في نقل الحقيقة، حقيقة الاحتلال الإسرائيلي ووحشيته وإرهابه وجرائمه ضد الإنسان والأرض والمقدسات.

وتقدمت بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة الإعلامية الشهيدة شيرين أبوعاقلة، وإلى شبكة الجزيرة الإعلامية، وإلى كلّ المؤسسات الإعلامية في عالمنا العربي والإسلامي والعالم.

المصدر / فلسطين أون لاين