أول تعليق لشبكة الجزيرة على اغتيال مراسلتها "أبو عاقلة"

قالت شبكة الجزيرة الإعلامية: إن اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي مراسلتها شيرين أبو عاقلة "جريمة قتل مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية".

وأدانت الشبكة في بيان لها، اليوم الأربعاء، "هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته"، محملة "حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين".

وطالبت شبكة الجزيرة الإعلامية المجتمع الدولي بإدانة ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعمدها استهداف وقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وقد أصيب في الاعتداء منتج الجزيرة علي السمودي، حيث كان إلى جانب الراحلة شيرين في تغطية اقتحام الاحتلال لمدينة جنين صباح اليوم.

وقالت الشبكة: "نحمل سلطات الاحتلال مسؤولية سلامة منتج الجزيرة علي السمودي الذي تم استهدافه مع الزميلة شيرين بإطلاق النار عليه في الظهر أثناء التغطية وهو يخضع الآن للعلاج".

واستشهدت مراسلة قناة "الجزيرة" أبو عاقلة، صباحاً، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها الصحفية لاقتحام مخيم جنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن أبو عاقلة أصيبت برصاص حي في منطقة الرأس، مشيرة إلى أن وضعها الصحي كان حرجا للغاية، قبل استشهادها.

المصدر / وكالات