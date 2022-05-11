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مطلوب موظفين تحصيل للعمل في مكتب محاماة

11 مايو 2022 . الساعة 09:52 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادرعن المجموعة الفلسطينية للمحاماة والاستشارات القانونية بقطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظفين تحصيل  عدد" 4" للعمل داخل المكتب في مجال تحصيل الديون .

المؤهلات العلمية والمهارات المطلوبة  : 

 - حصول على شهادة دبلوم بحد ادني في مجال {  الادارة/ المحاسبة }

  - خبرة لا تقل عن عامين في مجال تحصيل الديون

 -  خبرة في مجال الاتصال والتواصل مع الجمهور 

 - ايجاد استخدام البرامج الاساسة word /Excel 

 - تحمل ضغط العمل

طريقة التسجيل: 

- يرجى لمن يجد في نفسه القدرة والكفاءة لشغل الوظيفة إرسال السيرة الذاتية عبر البريد التالي :

[email protected]

- علماً أن أخر موعد لاستقبال الطلبات 19/5/2022.

- لأي استفسار يرجى التواصل على الهاتف الارضي : 082822313 ، 082862680 .

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