مطلوب موظفين تحصيل للعمل في مكتب محاماة

إعلان توظيف صادرعن المجموعة الفلسطينية للمحاماة والاستشارات القانونية بقطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لموظفين تحصيل عدد" 4" للعمل داخل المكتب في مجال تحصيل الديون .
المؤهلات العلمية والمهارات المطلوبة :
- حصول على شهادة دبلوم بحد ادني في مجال { الادارة/ المحاسبة }
- خبرة لا تقل عن عامين في مجال تحصيل الديون
- خبرة في مجال الاتصال والتواصل مع الجمهور
- ايجاد استخدام البرامج الاساسة word /Excel
- تحمل ضغط العمل
طريقة التسجيل:
- يرجى لمن يجد في نفسه القدرة والكفاءة لشغل الوظيفة إرسال السيرة الذاتية عبر البريد التالي :
- علماً أن أخر موعد لاستقبال الطلبات 19/5/2022.
- لأي استفسار يرجى التواصل على الهاتف الارضي : 082822313 ، 082862680 .