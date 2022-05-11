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"التشريعي" يدين بشدة اغتيال الاحتلال المتعمد للصحفية شيرين أبو عاقلة

11 مايو 2022 . الساعة 09:51 بتوقيت القدس
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جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني بغزة

أدان المجلس التشريعي بشدة، اليوم الأربعاء، اغتيال قوات الاحتلال المتعمد لمراسلة قناة الجزيرة في فلسطين الصحفية شيرين أبوعاقلة، أثناء قيامها بعملها في تغطية اقتحام قواته لمخيم جنين.

وعدَّ "التشريعي" في بيان له، أن "الاستهداف المباشر والمتعمد للصحفية أبوعاقلة جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القوانين الدولية تستوجب العقاب".

وأكد أن "جريمة استهداف الصحفية أبوعاقلة تضاف لسجل جرائم الاحتلال البشعة بحق الصحفيين الفلسطينيين"، مشيراً إلى الدلالة القاطعة على مسعى الاحتلال لإسكات صوت الاعلام وعدسات الكاميرات التي تكشف جرائمه وممارسات العنصرية أمام العالم.

وتقدم المجلس بأحر التعازي والمواساة من عائلة الصحفية الفقيدة شيرين أبوعاقلة، ولقناة الجزيرة، سائلا المولى لهم الصبر والسلوان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #التشريعي #الجزيرة #شيرين أبو عاقلة

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