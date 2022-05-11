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"أبل" توقف إنتاج "آيبود" بعد أكثر من 20 عاماً من إطلاقه

11 مايو 2022 . الساعة 09:51 بتوقيت القدس
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جهاز آيبود

ستوقف شركة أبل إنتاج آيبود بعد أكثر من 20 عاما من إطلاق الأجهزة، التي أصبحت واجهة الموسيقى المحمولة ودشنت انطلاقتها الصاروخية لتصبح أكبر شركة في العالم.

وقالت أبل في منشور على مدونة أمس إن جهاز آيبود تاتش، الإصدار الوحيد من مشغل الموسيقى المحمول الذي ما زالت تبيعه، سيكون متوفرا حتى نفاذ المعروض.

ومنذ إطلاقه في العام 2001، واجه آيبود سيلا من مشغلات الموسيقى المنافسة قبل أن تطغى عليه الهواتف الذكية والبث الموسيقي عبر الإنترنت، ومع صعود نجم أجهزة آيفون ضمن مجموعة أبل نفسها.

وخضع آيبود للعديد من التحديثات منذ إطلاقه، وتم إصدار النسخة التي يجري استخدامها حتى الآن- آيبود تاتش- في العام 2007، وهو نفس العام الذي تم فيه إطلاق آيفون.

وتوقفت أبل عن الإعلان عن مبيعات آيبود في العام 2015.

المصدر / وكالات
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#أبل #آيبود

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