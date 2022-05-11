قطر تندد باستشهاد مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة

نددت لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري باغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة على يد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، صباح اليوم الأربعاء ودعت في تغريدة لها عبر منصة "تويتر" إلى "إنهاء الإرهاب الإسرائيلي الذي ترعاه الدولة”.

بدورها، قالت قناة "الجزيرة الإخبارية" التي تتخذ من قطر مقرا لها: إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت شيرين أبو عاقله أثناء تغطيتها لغارة في مدينة جنين".

واستشهدت مراسلة قناة "الجزيرة" أبو عاقلة، صباح اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها الصحفية لاقتحام مخيم جنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن أبو عاقلة أصيبت برصاص حي في منطقة الرأس، مشيرة إلى أن وضعها الصحي كان حرجا للغاية، قبل استشهادها.

المصدر / وكالات