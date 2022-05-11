الإعلام الحكومي بغزة: اغتيال الاحتلال للصحفية أبو عاقلة "جريمة حرب"

وصف المكتب الإعلامي الحكومي، اغتيال مراسلة قناة الجزيرة الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة صباح اليوم الأربعاء، خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، إثر استهدافها بالرصاص بشكل مباشر في الرأس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بـ" جريمة حرب".

وأكد المكتب في بيان صحفي، أن "استهداف الصحفيين هو استكمالاً لمسلسل الجرائم الاحتلال التي تصنف كجرائم حرب يعاقب عليها القانون، من أجل إسكات صوت الحقيقة لمنع نقل صورة العدوان والجرائم البربرية للعدو بحق شعبنا الفلسطيني عامة والصحفيين المقدسيين وفي الضفة المحتلة خاصة".

وقال: إن "الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرتكب المزيد من الجرائم والإرهاب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في موجة تصعيدية يهدف من ورائها إلى توتير الأجواء وتصعيد العدوان لغاية في نفسه".

وأشار إلى أن جريمة قتل الاحتلال للزميلة شيرين أبو عاقلة يتزامن مع سلسلة جرائم الاحتلال التي ارتكبها بحق الصحفيين خلال معركة سيف القدس كاستشهاد الزميل يوسف أبو حسين واستهداف مقرات شبكة الأقصى وعشرات المقرات الصحفية.

وشدد على أهمية قيام وسائل الإعلام بواجبها في نقل الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، رغم ما يتعرضون له من اعتداءات بتدمير مؤسساتهم الإعلامية واستهداف الصحفيين.

وطالب الجهات الدولية المختصة بضرورة لجم الاحتلال الإسرائيلي ووقف تغوله المستمر على الشعب الفلسطيني، والوقوف عند مسئولياتها في حماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

وأشار إلى أنه باستشهاد الصحافية أبو عاقلة يرتفع عدد شهداء الصحافة منذ عام 2000 إلى 48.

واستشهدت مراسلة قناة "الجزيرة" أبو عاقلة، صباح اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها الصحفية لاقتحام مخيم جنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن أبو عاقلة أصيبت برصاص حي في منطقة الرأس، مشيرة إلى أن وضعها الصحي كان حرجا للغاية، قبل استشهادها.